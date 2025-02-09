Жители Лондона вышли на улицы из-за «мегапосольства» Китая

В Лондоне более 1 тыс. чел.собрались около места предполагаемого строительства здания посольства КНР. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает газета, в акции протеста против китайского «мегапосольства» у бывшего Королевского монетного двора участвовали те, кто боится, что диппредставительство может быть использовано для незаконного задержания инакомыслящих.

Как уточняется в материале, речь идет об участке площадью в 2 га (20 тыс. кв. м). Если на нем возведут здание посольства, оно станет крупнейшим диппредставительством в Европе. Пекину удалось получить разрешение на строительство со второй попытки: это стало возможным после прихода к власти в Британии лейбористов и обсуждения строительства лидером КНР Си Цзиньпином напрямую с премьер-министром королевства Киром Стармером. Слушание по этому делу пройдет на будущей неделе, а окончательное решение останется за заместителем британского премьера и министром жилищного хозяйства Анджелой Рэйнер.

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