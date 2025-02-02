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Китай пообещал США ответ на пошлины

Посольство КНР: Пекин выступает против введения пошлин США и примет контрмеры
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Reuters

Китай выступает против введения пошлин США на китайские товары и примет контрмеры. Об этом заявили в посольстве КНР в США, сообщает ТАСС.

«США ввели дополнительные 10-процентные тарифы на китайский импорт под предлогом проблемы фентанила. Китай решительно осуждает этот шаг и выступает против него, примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов», — сказал представитель дипведомства.

Он добавил, что повышение тарифов в одностороннем порядке «грубо нарушает правила ВТО» и не поможет США решить внутренние проблемы.

«И, что более важно, не приносит пользы ни одной из сторон и тем более миру», — резюмировал представитель посольства КНР.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10% для китайских товаров.

Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Ранее в Китае возмутились из-за новых тарифов США.

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