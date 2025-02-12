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Алиев оценил отношение западных лидеров к Трампу

Алиев рассказал о несправедливом отношении западных лидеров к Трампу
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РИА Новости

Ряд западных политиков относились весьма несправедливо к президенту США Дональду Трампу до того, как он официально вступил в должность, и теперь обеспокоены из-за этого. Об этом в ходе интервью для китайского телеканала CGTN заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Он отметил, что главы европейских государств пребывают в состоянии большой неопределенности из-за нынешнего хозяина Белого дома.

«Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. <...> Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность», — пояснил Алиев.

Как он сказал, «дисквалификация» одного из западных политиков уже произошла. Речь идет о планах премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку.

6 января глава канадского правительства объявил о намерении покинуть соответствующий пост. Трюдо уйдет в отставку после того, как возглавляемая им Либеральная партия изберет нового председателя.

Чтобы дать политическому объединению время на принятие решения, премьер-министр настоял на пророгации — перерыве между сессиями парламента. Он будет длиться до 24 марта 2025 года.

Ранее Трюдо вспомнил, как в шутку предлагал Трампу обменять часть Канады на один из штатов США.

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