Стало известно о планах США закрыть несколько консульств в целях экономии

Президент США Дональд Трамп и его администрация могут принять решение о прекращении работы ряда консульств страны по всему миру. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на источники.

В материале уточняется, что американское руководство рассматривает возможность закрыть дипломатические представительства в Канаде и Мексике. То же касается Франции, Германии и еще нескольких государств.

По информации журналистов, таким образом власти хотят сократить расходы государственного департамента США (выполняет функции министерства иностранных дел). Отмечается, что глава государства уже ознакомился с соответствующей инициативой, но пока не дал никаких конкретных указаний.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство страны потребовало от консульств предоставить данные об их деятельности.

Трамп официально вступил в должность президента 20 января 2025 года. Сразу после этого новый департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, начал проверку расходных статей федерального бюджета.

11 февраля спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что сотрудники DOGE выявили масштабные траты правительства, которые не были одобрены парламентом.

Ранее Маск обвинил государственные органы США в мошенничестве с социальными выплатами.