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В Крыму оценили слова Зеленского об обмене территориями с Россией

В Крыму назвали отчаяньем заявление Зеленского о возможном обмене территориями
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ — отчаянная попытка «сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока». Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней», — заявил он

Цеков добавил, что украинская армия продолжает нести большие потери на территории Курской области. По его словам, украинский лидер понимает бедственное положение страны и «старается в спешке» навязать торг и дать понять, что у него «якобы остались козыри в рукаве».

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее в МИД РФ ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.

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