Президент Украины Владимир Зеленский высказывает идеи о возможном обмене территориями с Россией для разрешения конфликта, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой скрыть серьезные проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом Захарова сообщила в интервью «Известиям».

«В Курской области неонацистов ожидает земля размером примерно метр на два и глубиной около полутора-двух метров, без всякого обмена. Заявления Зеленского делаются для сокрытия реальных масштабов катастрофы, с которой сталкиваются ВСУ на этом фронте», — отметила Захарова.

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID.