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В Китае заявили о структурных изъянах в институционально-политической системе США

China Daily: мир страдает от порочного круга неудач политической системы США
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Антон Денисов/РИА Новости

Структурные изъяны в институционально-политической системе США привели страну к порочному кругу неудач, из-за чего действия американцев на международной арене наносят вред другим государствам. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты China Daily.

Авторы материала подчеркивают, что институциональная дисфункция привела к утрате самокоррекции политической системой Соединенных Штатов, а власть в стране сосредоточилась в руках сверхбогатых людей.

В связи с этим американским властям становится все сложнее справляться с возрастающими трудностями, поскольку «разупорядочивание институтов США обрекло их на самоусиливающийся порочный круг».

China Daily отмечает, что пока Вашингтон не решит собственные структурные и институциональные проблемы, мир будет постоянно страдать от его неудач.

7 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай стремится к доминированию и намерен подорвать господство Соединенных Штатов в мире.

Ранее в США раскрыли, как Трамп провоцирует Китай атаковать Тайвань.

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