В МИД Южной Кореи замолчали вручение россиянину глобуса с украинским Крымом

В МИД Кореи не прокомментировали вручение россиянину глобуса с украинским Крымом

В МИД Южной Кореи не стали подробно комментировать вручение россиянину, лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобуса с украинским Крымом. Об этом пишет »Рёнхап».

В МИД азиатской страны подчеркнули, что подаренный Санги глобус был изготовлен в соответствии со стандартами страны. При этом Санги назвал такой подарок невежливым и отметил, что он может расцениваться как призыв к сепаратизму. При этом отмечалось, что «глобус был создан на основе картографической практики и стандартов международных организаций и крупных издателей карт и широко использовался для продвижения именования Восточного моря», которое чаще называют Японским.

«Мы будем проявлять большую осторожность в наших будущих усилиях по продвижению именования Восточного моря», — сдержанно извинились в МИД Южной Кореи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Куришко постоянным представителем президента Украины в Крыму.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не вернет Крым.