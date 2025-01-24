Зеленский назначил нового постпреда президента в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Куришко постоянным представителем президента Украины в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Куришко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в указе.

До этого Владимир Зеленский признавал, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым. Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, президент ответил отрицательно, указав, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс.

Он также признавал, у Украины пока нет столько сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. Он выразил уверенность, что Крымский полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей... чтобы Крым вернулся», — сказал украинский лидер.

Ранее стало известно о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.