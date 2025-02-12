СМИ узнали о поручении спецпосланнику Трампа содействовать переговорам РФ и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тайно поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу Российской Федерации и Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

По ее информации, несколько недель назад хозяин Белого дома тайно уполномочил Уиткоффа расширить сферу деятельности за пределы Ближнего Востока для открытия канала переговоров с Москвой.

Издание также сообщает, что спецпосланник Трампа провел переговоры с «близкими союзниками» президента России Владимира Путина до своего визита в РФ.

11 февраля Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении осужденного в России гражданина США Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел спецпосланник президента США по Ближнему Востоку.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее сообщалось о расколе в команде Трампа по урегулированию украинского конфликта.