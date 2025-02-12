Названы российские регионы с самым быстрым ростом темпа потребления сети

АКРА: Ингушетия Крым и КБР сильнее всего нарастили потребление тока в 2024 году

Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкарская Республика и Чечня стали регионами России с самым значительным ростом потребления электричества в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Сообщается, что в Ингушетии, которая с большим отрывом оказалась лидером по росту потребления электричества, годовой рост составил 40,8%. В Крыму потребление электричества за год выросло на 14%, в КБР — на 11,5, в Чечне — на 10,5%. Также энергопотребление нарастили Республика Алтай — на 10,3%, Ростовская область — на 8,5%, Бурятия — на 8,3% и Иркутская область. При этом в среднем по России нагрузка на сети за это время выросла на 3,9%, а в Сибири — на 5,5%.

Факторами роста потребления тока исследователи называют строительство Восточного полигона, рост экспорта в Китай, активность военно-промышленного комплекса, майнинг криптовалют и рост бытового потребления из-за работы кондиционеров в жару.

До этого Москва и область поставили href=«четыре рекорда потребления электричества на фоне жары.gazeta.ru/business/news/2024/07/05/23395585.shtml» target=«_blank»>поставили четыре рекорда потребления электричества на фоне жары.

Ранее потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего Востока.