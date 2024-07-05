Четыре рекорда потребления электроэнергии зафиксировали в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области за эту неделю на фоне жаркой погоды зафиксировали четыре рекорда потребления электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

Там рассказали, что максимум потребления мощности фиксируется четвертый день подряд.

Потребление мощности энергосистемы 4 июля в 14:00 мск составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше показателя, зафиксированного 7 августа прошлого года.

5 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве во второй половине дня в пятницу ожидаются ливни с грозами, к которым может прибавиться град.

Погоду будет формировать холодный атмосферный фронт, температура воздуха в столице днем может достигнуть +31℃, в Подмосковье — от +27℃ до +31℃. В отдельных районах Москвы и Московской области может выпасть от 25 до 40 мм осадков, добавил синоптик.

Ранее синоптик назвал самый жаркий день с начала 2024 года.