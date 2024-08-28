Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего Востока

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в первом квартале 2024 года показал наивысший рост потребления электроэнергии среди предприятий и бюджетных учреждений, что может указывать на «быстрый экономический подъем» региона и успешную реализацию программ его развития. Такой вывод сделали аналитики АКРА, пишет РБК.

В своем новом исследовании они изучали динамику объема полезного отпуска электроэнергии как индикатора адаптации региональных экономик к новым условиям.

В то же время Сибирский федеральный округ продемонстрировал почти нулевую динамику энергопотребления в начале 2024 года. По мнению экспертов, это указывает на ряд социально-экономических проблем, существующих там.

Согласно данным АКРА, прирост полезного отпуска электроэнергии для юридических лиц и бюджетных потребителей в ДФО в период с января по апрель 2024 года составил около 7% в годовом выражении. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был на уровне 5%, что также являлось самым высоким среди федеральных округов.

В 2022 году энергопотребление на Дальнем Востоке снизилось на 2% по сравнению с «досанкционным» 2021 годом, при этом негативная динамика наблюдалась во всех округах, кроме Урала и Сибири.

На втором и третьем местах по приросту потребления электроэнергии находятся Центральный федеральный округ (ЦФО) и Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), где в январе—апреле 2024 года показатель увеличился на 6% в годовом выражении.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.