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Глава Еврокомиссии заявила о необходимости единства в поддержке Украины

Фон дер Ляйен заявила о необходимости единства в продолжении поддержки Киева
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Marko Djurica/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, что необходимо единство в продолжении поддержки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру на Украине. Она подчеркнула необходимость продолжения единства в оказании непоколебимой поддержки Украине», — сказано в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи, прошедшей 11 февраля в Париже.

Оба политика также «подтвердили прочность отношений между Евросоюзом и США и их жизненно важную роль в сегодняшнем геополитическом ландшафте». Кроме того, глава ЕК и вице-президент Соединенных Штатов обсудили «сотрудничество по общим вызовам».

Помимо этого, Фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз «привержен справедливым торговым отношениям». В то же время обе стороны «выразили намерение приоритетно развивать отношения в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетику».

11 февраля депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она неспособна закончить конфликт Москвы и Киева.

Ранее в США подтвердили поставки на Украину одобренной Байденом военной помощи.

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