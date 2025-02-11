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В Германии признали, что конфликт на Украине является прокси-войной

В бундестаге подняли вопрос о статусе украинского конфликта как прокси-войны
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Властям Германии необходимо четко определить статус украинского конфликта как прокси-войны против России. Об этом говорится в обращении немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к немецкому парламенту Штефана Койтера, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сформировало ли федеральное правительство мнение о том, является ли война на Украине прокси-войной?» — говорится в обращении немецкого депутата.

Койтер также поинтересовался у властей Германии, какие выводы делает Берлин для своей политики в отношении Киева с учетом перспектив мира на Украине.

При этом статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер, отвечая на упомянутый вопрос, отметил, что Украина действует как суверенный политический игрок в рамках международных отношений.

До этого на пресс-конференции в Берлине глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что, если повезет, перемирие на Украине наступит до 23 февраля, когда в Германии будет сформировано новое правительство.

Ранее в Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину.

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