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В Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину

Политик Вагенкнехт: Германия не может всерьез разместить миротворцев на Украине
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Mindaugas Kulbis/AP

Германия не может «всерьез разместить» свой миротворческий контингент на территории Украины. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«По ее словам, Германия «не могла всерьез разместить» войска на границе с Россией, учитывая ее историю», — говорится в сообщении издания.

По словам Вагенкнехт, на Украине нужны войска ООН, однако «они должны быть предоставлены державами, которые сейчас выступают посредниками в войне».

16 января газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Лондон не хочет отправлять свои миротворческие войска на Украину, опасаясь эскалации конфликта.

Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во время визита в Киев, что Великобритания готова сыграть свою роль в отправке миротворцев.

Ранее украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры.

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