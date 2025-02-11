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Европол заявил о задержании россиян, якобы распространявших вирус-вымогатель

Европол сообщил о задержании четырех россиян, распространявших вирус-вымогатель
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OSeveno/Wikipedia

Действия правоохранительных органов по всему миру позволили задержать четырех россиян, которые якобы причастны к распространению вируса-вымогателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское полицейское агентство (Европол).

В организации считают, что задержанные лица входили в группировку 8Base, которая «использовала собственную версию вируса Phobos для вымогательства крупных сумм у жертв по всей Европе и за ее пределами». В Европоле добавили, что также были отключены 27 серверов, связанных с группировкой. При этом не уточняется, в каких именно странах были произведены задержания.

Согласно заявлению Европола, этим действиям правоохранительных органов предшествовали задержания ключевых фигур, связанных с разработкой и распространением вируса. Так, 2024 году в Южной Корее был задержан администратор Phobos, а в 2023 году в Италии — одна из ключевых фигур, связанных с его разработкой и распространением.

В сложной международной операции, которую поддержали Европол и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции, участвовали правоохранительные органы 14 стран. Европол способствовал налаживанию сотрудничества и эффективному обмену информацией между участниками операции, а также предоставил аналитическую и экспертную помощь.

Специалисты знают о вирусе Phobos как минимум с декабря 2018 года. По данным Европола, программа-вымогатель нацелена на массовые атаки на предприятия малого и среднего бизнеса, которые зачастую не имеют средств защиты от киберугроз.

11 февраля Великобритания ввела санкции против шести граждан и двух организаций из России по подозрению в незаконной деятельности в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что хакеры стали чаще атаковать онлайн-школы в России и сайты с образовательными материалами.

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