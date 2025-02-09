Хакеры стали чаще атаковать онлайн-школы в России и сайты с образовательными материалами

Хакеры стали чаще атаковать онлайн-школы и сайты с образовательными материалами, в том числе для подготовки к ЕГЭ в России. Об этом сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела компании по кибербезопасности Servicepipe Антон Чемякин.

По данным сервиса, с начала февраля активность хакеров в 2,5 раза превысила средний показатель за год.

С первых чисел февраля эксперты зафиксировали рост активности заточенных под DDoS-атаки ботов, подборщиков паролей и программ с автоматическим сбором данных с разных сайтов в интернете. Эти вредоносные ПО присылают на сайты и приложения онлайн-школ и иных ресурсов с образовательным контентом.

По словам Чемякина, возросший интерес мошенников к школьным сервисам связан с тем, что на образовательных ресурсах появляется много новой информации. Дело в том, что в это время стартуют дни открытых дверей в вузах и колледжах, школьники начинают активнее готовиться к экзаменам, а на онлайн-ресурсах стартуют курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Подобную активность хакеров в Servicepipe фиксировали в первых числах сентября.

Ранее пользователей Android предупредили о новой уязвимости перед хакерами.