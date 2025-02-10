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В Госдуме назвали дату рассмотрения проекта о защите русского языка

Володин: проект о защите русского языка рассмотрят в первом чтении 11 февраля
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит в первом чтении законопроект о защите русского языка на заседании 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГД.

По словам Володина, вместе с законопроектом депутаты обсудят постановление, определяющее основные направления доработки его положений ко второму чтению. Спикер Госдумы назвал проект важным, поскольку государственный язык является основой национальной идентичности.

В рамках инициативы предлагается ввести ограничения на использование англицизмов и иностранных слов, особенно в общественных местах. Согласно проекту, все вывески, надписи и информация о товарах и акциях должны быть на русском языке. Кроме того, предлагается исключительно его использование для названий жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

7 февраля комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил, в том числе, председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.

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