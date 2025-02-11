Мародерство солдат ВСУ в Курской области попало на видео

В сети появилось видео с мародерствующей украинской армией. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Рядовой на передовой».

На обнародованных кадрах можно увидеть гараж, в котором бойцы устроили погром. Один из военных показал побитый автомобиль с проломленным лобовым стеклом и надписью «ВСУ» на капоте. Авторы канала утверждают, что видео снято в Курской области. Где конкретно были сделаны кадры, неизвестно. Дата съемки в посте не уточняется.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию, чтобы сообщать о мародерстве на приграничных территориях региона. Во время встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов он поднял многие актуальные темы, в том числе выплату компенсаций за утрату имущества из-за обстрелов украинской армии.

1 февраля стало известно, что в Курской области создали патрули для борьбы с мародерством.

Ранее Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой».