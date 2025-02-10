В Дании предложили выкупить у США Калифорнию

В Дании инициативная группа Denmarkification предложила властям страны приобрести у США штат Калифорния в качестве ответа на инициативу американского президента Дональда Трампа о присоединении к Штатам Гренландии. Об этом пишет газета Politico.

«Предложение заманчивое: $1 трлн и пожизненный запас датской выпечки, за которую »Голливуд заплатит», заявил инициатор кампании Ксавье Дютуа», — передает издание.

По словам Дютуа, переговорами с Вашингтоном должны заняться сотрудники компании Lego, поскольку у них есть опыт беседы с «детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей». Собрать деньги на Калифорнию хотят через краудфандинг.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трюдо объяснил, зачем Трампу Канада.