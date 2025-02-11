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Премьер Словакии пригрозил перекрыть Украине импорт газа из Европы

Фицо: Словакия имеет право прекратить поставки газа из Европы на Украину

Словакия имеет моральное право перекрыть транзит газа из Европы на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Газ уже несколько дней поступает в Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объеме около 7,5 млн кубометров в сутки», — написал Фицо.

По его словам, из-за этих поставок растет стоимость «голубого топлива» на европейском рынке. Фицо добавил, что Европа выставляет себя дураком, позволяя Украине причинять ей столько вреда, сколько захочет Киев.

До этого Фицо сообщил, что у Словакии могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может наложить вето на продление антироссийских санкций, если Еврокомиссия не станет добиваться возобновления транзита газа из РФ. Ранее Фицо также говорил, что Словакия может заблокировать предоставление нового транша финансовой помощи, если Киев не возобновит транзит. Тем временем сама Украина начала импортировать газ из-за критического уровня топлива в хранилищах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил, что Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана.

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