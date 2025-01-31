«Наглое поведение украинцев». В Венгрии пригрозили блокировать санкции ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может наложить вето на продление антироссийских санкций, если Еврокомиссия не станет добиваться возобновления транзита газа из РФ. Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо также говорил, что его страна может заблокировать предоставление нового транша финансовой помощи, если Киев не возобновит транзит. Тем временем сама Украина начала импортировать газ из-за критического уровня топлива в хранилищах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Санкции и помощь в обмен на газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может наложить вето на продление антироссийских санкций, если Еврокомиссия не заставит Украину перестать угрожать энергобезопасности Европы.

Ранее Венгрия получила от ЕС заверения, что тот обеспечит стране гарантии энергобезопасности — в частности будет добиваться возобновления транзита газа из РФ. В ответ на это Будапешт согласился на продление санкций против России после 31 января еще на полгода.

«Если Еврокомиссия не сделает так, как мы договаривались, то санкции будут отменены. И теперь мы должны говорить об этом в решительном тоне, иначе к нам никто серьезно относиться не будет, а венгерский народ по-прежнему будет расплачиваться за ущерб от санкций, а также за наглое поведение украинцев», — отметил Орбан.

Главу правительства поддержал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто:

«В минувший понедельник мы получили от Европейской комиссии гарантии, что она добьется от Украины, чтобы та не угрожала энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы. Если Еврокомиссия не сдержит своего слова и не сможет заставить Украину принять меры, которые обеспечат энергобезопасность Венгрии, то при вынесении следующего решения о санкциях им придется нести за это ответственность».

По его словам, Будапешт считает действия Киева неприемлемыми, поэтому потребовал от Брюсселя провести с Украиной переговоры, в которых также могут участвовать Венгрия и Словакия. Еврокомиссия была вынуждена согласиться на эти условия. Сийярто уточнил, что, если обещания не будут выполнены, «очень скоро станет ясно, как Венгрия будет голосовать на мартовском совещании по санкциям».

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо 29 января заявил, что его страна наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа.

«Я настаиваю: если [Владимир] Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину — неважно, словацкий ли это газ или другой — и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете», — отметил Фицо.

Ранее он также говорил, что повлиять на Киев в вопросе транзита газа может угроза снятия санкций с РФ. По словам словацкого премьера, в этом случае президент Украины Владимир Зеленский «рискует не получить от ЕС ни одного евро».

Зеленский между тем раскритиковал Словакию за то, что она не хочет покупать газ у США вместо России, и обвинил Роберта Фицо, что тот «выбирает Москву вместо Америки и других партнеров».

«Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Уже 31 января премьер-министр Словакии передумал и заявил, что Братислава не будет останавливать экспорт электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину. Однако страна все еще может воспользоваться правом вето в ЕС при обсуждении вопросов, связанных с оказанием поддержки Киеву, добавил Фицо.

Критический уровень в хранилищах

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что от остановки транзита газа из РФ пострадали не только европейские страны, но и сама Украина. Так, по ее словам, объем газа в украинских хранилищах снизился до критической отметки в 10%. При этом Киеву нужно импортировать не менее 100 млн куб. м газа ежемесячно, с учетом прогноза понижения температуры в феврале, а возможно, и больше.

31 января украинская версия журнала Forbes со ссылкой на главу группы «Нафтогаз» Романа Чумака сообщила, что Украина уже начала импортировать газ. По данным издания, пока импортировано 100 млн куб. м за €5 млн. Однако, как утверждает бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец, для «уверенного прохождения» сезона нужно было импортировать в 10 раз больше. По нынешним ценам это обойдется Киеву в €500-550 млн.

По словам Буславец, к 24 января общий уровень запаса газа в украинских подземных хранилищах составлял 8,5 млрд куб. м, включая 4,7 млрд куб. м «буферного газа» (он нужен для поддержания давления в хранилище). Это на 24% ниже показателей прошлого года.

Как пишет Forbes, возможности импорта у Украины ограничены — Киев может закачивать до 70 млн куб. м в сутки: 42 млн через территорию Словакии, а остальное — из Венгрии и Польши. Еще летом бывший глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заверял, что предстоящий отопительный сезон Украина пройдет исключительно за счет собственной добычи.