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Мэр Киева предсказал раскол в обществе после завершения российско-украинского конфликта

Мэр Киева Кличко: Украине грозит раскол в обществе после компромисса
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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Боевые действия на Украине завершатся через два-три месяца болезненным для Киева компромиссом, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, компромисс, на который пойдет правительство для завершения конфликта, может быть очень болезненным для каждого украинца. Кличко добавил, что на фоне этого в обществе может произойти раскол, который важно не допустить, так же как и обострения ситуации в стране.

11 февраля американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине.

Накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Трамп допустил, что Украина может стать Россией.

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