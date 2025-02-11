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В Венгрии заявили о поддержке Украиной акций по очернению правительства страны

МИД Венгрии: Украина финансирует дискредитацию венгерского правительства
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Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение дипломата, опубликованное в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа», — сказал Мадьяр.

Госсекретарь отметил, что после гуманитарных акций, развернутых венгерским правительством в поддержку украинских беженцев, подобные действия воспринимаются как удар в спину.

Дипломат сообщил, что отправляется в Киев, чтобы потребовать объяснений, а в случае их отсутствия нужно будет определить перспективу ответных мер со стороны Венгрии. По его словам, сохранение хороших отношений с Украиной по-прежнему в интересах Венгрии, однако для этого со стороны Киева необходимо выполнение некоторых условий. В частности, речь о возвращении отнятых у закарпатских венгров прав, и немедленном прекращении всей деятельности, направленной против венгерского правительства.

11 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна дала понять Европейской комиссии, что ей не нужны гарантии энергобезопасности от Украины.

В Евросоюзе призвали прекратить пропаганду войны и подумать о мире на Украине.

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