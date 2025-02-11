Еврокомиссия должна остановить военную риторику и сосредоточиться на мирном разрешении конфликта в Украине. Об этом заявила венгерский евродепутат Кинга Гал, слова которой передает агентство MTI.

Она выступила с этой просьбой перед началом дебатов в Европарламенте, посвященных военной помощи Киеву.

«Пришло время для Еврокомиссии проснуться и осознать, что пропаганда войны не дает результата. Нам необходимо начать обсуждение о перемирии и мирных переговорах», — подчеркнула Гал.

Она отметила, что многие депутаты Европарламента по-прежнему настаивают на вопросах военной поддержки Украины, игнорируя необходимость создания условий для диалога о мире. По словам депутата, лица, принимающие подобные решения, не учитывают реальную ситуацию и «прячут голову в песок».

«Факты таковы: как Украина, так и Европа несут ощутимые потери, затратив на конфликт €134 млрд. Вместо того чтобы искать пути к примирению, Европа продолжает наращивать военные расходы и поддерживать агрессивную пропаганду, несмотря на изменившуюся геополитическую обстановку», — сказала Гал.

Она также указала на то, что новая администрация США стремится наладить контакты с Россией для разрешения конфликта, в то время как ЕС сохраняет прежние военные подходы.

«Мы в Европе принимаем неверные решения. Евросоюз застрял в прошлом», — добавила Гал, напомнив, что Венгрия с начала конфликта выступала за его урегулирование мирными средствами.

Ранее посол назвал страну, где могут состояться переговоры по Украине.