Сийярто заявил, что Венгрия не хочет никаких гарантий от украинцев

Венгрия дала понять Европейской комиссии (ЕК), что ей не нужны гарантии энергобезопасности от Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, с одной стороны, Будапешт платит за то, чего никогда не создавал, «а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения».

«Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, потому что у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями, не очень положительный», – сказал министр.

В интервью агентству он также сообщил, что Украина в рамках сделки ЕС и Венгрии по обеспечению энергобезопасности обязалась не атаковать инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком».

По словам Сийярто, страна получила гарантии, что переговоры о возобновлении транзита газа через территорию Украины будут начаты «очень быстро».

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не допустит продления санкций ЕС против РФ без гарантий безопасности.