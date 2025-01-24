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В МИД РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» Запада

МИД: РФ уверена, что у Грузии хватит выдержки, чтобы не стать «игрушкой» Запада
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Irakli Gedenidze/Reuters

Западные страны делают все, чтобы изменить выбор народа и властей Грузии, ставят ультиматумы, но Москва верит, что Тбилиси хватит выдержки, чтобы не стать «игрушкой» Запада. Об этом заявил МИД РФ, ведомство цитирует ТАСС.

«Они ставят Тбилиси перед ультиматумом: либо с Западом, либо с Россией. Уверены, что народу Грузии хватит выдержки и мудрости, чтобы не стать игрушкой в чужих руках, толкающих страну к экономической и политической нестабильности», — говорится в сообщении.

24 января постоянные представители 27 государств — членов Европейского союза в ходе заседания 24 января утвердили решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов.

Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили до этого заявил, что Грузия сохранит безвизовый режим с Европой, несмотря на требование ряда неправительственных организаций (НПО) остановить его действие.

Ранее премьер Грузии поддержал заявление Фицо о перевороте в Словакии.

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