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В администрации Эрдогана прокомментировали информацию о создании турецких авиабаз в Сирии

Администрация Эрдогана не располагает информацией о военных базах Турции в Сирии
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Murad Sezer/Reuters

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не имеет информацию о планах создания авиабаз в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией, о которой вы сказали. По итогам переговоров ожидаются заявление лидеров стран, призываем следить за ними», — заявили в администрации Эрдогана.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о будущем Сирии.

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