В Совфеде указали на ошибку Макрона в отношении Вэнса: «аукнется»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон совершает ошибку, демонстрируя прохладное отношение к вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу. Так в своем Telgram-канале он прокомментировал решение Макрона не выходить на встречу к Вэнсу перед Елисейским дворцом.

«Вице-президент США Вэнс в одиночестве на ступеньках Елисейского дворца - Макрон решил не выходить ему навстречу. Полагаю, это ошибка. Макрон явно перегибает, подчеркивая свое несуществующее величие и демонстрируя прохладное отношение к Вэнсу. Аукнется», — написал Пушков.

К публикации он приложил кадр одинокого вице-президента США, стоящего на ступеньках Елисейского дворца.

До этого сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности и на саммите по искусственному интеллекту в Париже.

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