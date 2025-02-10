Европу призвали двигаться со скоростью Трампа

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что новая администрация США стремится в первую очередь разрешить внутренние вопросы, а и европейским партнерам Вашингтона нужно двигаться «со скоростью» Трампа. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Будрис назвал большой ошибкой восприятие президента США «несерьезно, но буквально». По его словам, Европе придется «двигаться со скоростью» Трампа. Глава МИД считает, что американскому «лидеру нужны единомышленники».

По словам Будриса, Литва имеет потенциал для «создания хороших соглашений» с США.

«Мы предлагаем, что было бы хорошим соглашением для мира на Украине, чтобы он был справедливым и устойчивым. Мы должны подумать, как мы можем способствовать безопасности в Арктике или взаимовыгодной торговле энергоносителями, мобилизовать единомышленников в Европе и как можно раньше начать диалог с США. Это, безусловно, поможет нам лучше защищать наши интересы», — написал он.

До этого британская газета The Guardian писала, что заявления американского президента Дональда Трампа о «захвате земель» означают, что США больше не воспринимаются как «оплот стабильности, а скорее как риск, от которого следует оградиться». Сигналы из Вашингтона все больше указывают на то, что США больше не хотят быть хранителем либерального международного порядка, но далеко не ясно, какие еще страны могут заменить их, отмечает газета.

Ранее в Германии назвали США «Трампсильванией».