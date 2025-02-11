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Кличко обозначил сроки окончания боевых действий на Украине

Кличко не исключил прекращения боевых действий на Украине в течение двух месяцев
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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Боевые действия на территории Украины могут закончиться в течение двух месяцев в результате достижения компромисса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает украинское издание «Страна».

Глава города отметил, что возможный компромисс может стать «очень болезненным для каждого украинца». При этом мэр украинской столицы предположил, что после окончания боевых действий могут провести выборы.

«Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и, не дай Бог, говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран: после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили», — сказал Кличко.

В конце января Национальный банк Украины заявил, что вероятность быстрого окончания конфликта составляет менее 15%. При этом, по прогнозу регулятора, сейчас сохраняется риск эскалации боевых действий, а также разрушения производственной и энергетической инфраструктуры республики.

Ранее польский врач призвал готовиться к нашествию психически больных украинских солдат.

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