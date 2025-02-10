Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что лишь Украина имеет исключительное право определять условия мирных переговоров и отверг пункт о невступлении республики в Североатлантический альянс как условие завершения конфликта. Его слова приводит украинский портал «АрмияInform».

«Украина имеет исключительное право определять условия любых мирных переговоров. НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и отвергает любые условия, которые заставили бы ее отказаться от своей будущей безопасности», — сказал он.

Военный утверждает, что «лучший способ» привлечь Россию к переговорам на благоприятных для Киева условиях – продолжать его поддержку. Драгоне напомнил, что «путь Украины к членству в НАТО необратим, как было подтверждено на Вашингтонском саммите».

4 февраля Владимир Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины.