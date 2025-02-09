Зеленский заявил, что не боится выборов на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому каналу ITV News сообщил, что не будет приостанавливать военное положение в стране ради выборов.

Политик заверил, что не боится их, но украинцы против их проведения во время военных действий.

«Чтобы они (выборы. — «Газета.Ru») состоялись, нам необходимо приостановить военное положение. А если мы это сделаем, то потеряем армию. Кроме того, голосование без участия военных — нечестно», — сказал Зеленский.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией». На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину.