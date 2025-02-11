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Володин призвал финансируемых из-за рубежа политиков к покаянию на Красной площади

Володин: партии, получавшие деньги из-за рубежа, должны покаяться
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РИА Новости

Российские политики и общественники, которые получали финансирование из-за рубежа, должны покаяться. Об этом, комментируя ситуацию с USAID, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

«Те, кто получал деньги из-за рубежа, пускай публично признаются и покаются на Красной площади. И партии, общественные организации и правозащитники», — сказал Володин.

По его словам, российские релоканты уехали в надежде, что за границей их будет финансировать USAID, а теперь они будут сидеть «голодные, холодные», надеясь, что им опять что-то подадут.

«Никто не подаст, разобрались с этим. Там враги были», — добавил Володин, подчеркнув, что USAID «оболванило полмира».

В начале февраля в США закрыли штаб-квартиру Агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне. Все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией были взяты под контроль Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск. По данным CBS, администрация президента США Дональда Трампа планирует объединить USAID с Госдепом и сократить численность сотрудников ведомства. При этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее Маск посмеялся над спонсируемыми USAID «независимыми СМИ» из РФ и Украины.

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