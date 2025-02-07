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Журнал Time посадил Маска в кресло президента США

Журнал Time посадил Маска в кресло президента США на новой обложке
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Times

Журнал Time опубликовал обложку февральского выпуска с изображением предпринимателя Илона Маска, сидящего за столом президента США в Белом доме.

На обложке Маск изображен сидящим за столом, за которым глава государства обычно работает в Овальном кабинете Белого дома, за спиной у него два флага — США и американского президента.

Журнал подчеркивается, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

«Пока что Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента (США Дональда) Трампа», — пишет журнал.

Маск является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Он возглавляет департамент государственной эффективности (DOGE). Недавно DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку, испытывая давление. Кроме того, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid. 7 февраля демократы в палате представителей конгресса США представили проект закона, которым предлагается ограничить доступ DOGE к данным налогоплательщиков.

Ранее Маск заявил, что программы вооружений США должны быть полностью перестроены.

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