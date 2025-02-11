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В Кремле прокомментировали сообщения о прилете в Москву спецпосланника Трампа

Песков: у Кремля нет данных о прилете в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа
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Andrew Kelly/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«Никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что идет коммуникация РФ и США по определенным каналам, по линии разных ведомств. Представитель Кремля отметил, что контакты в действительности интенсифицировались, «по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне».

«Но в данном случае по украинскому регулированию ничего», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В Telegram-каналах ранее распространились сообщения о том, что в Москве приземлился бизнес-джет Gulfstream, который связывают со спецпослаником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Во вторник, 11 февраля, РИА Новости сообщило, что посол США в России Линн Трейси посетила МИД РФ, причины визита пока не известны.

Ранее Кремле оценили слова Трампа о становлении Украины частью России.

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