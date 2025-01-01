Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол США призвала налаживать связи между россиянами и американцами

Посол Трейси заявила об открытости США к диалогу с властями России
close
U.S. Embassy/YouTube

Американский посол в России Линн Трейси в видеообращении в соцсети X заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

По ее словам, между США и РФ есть «огромная потребность» в дипломатических усилиях.

«Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами», — сказала дипломат.

Она добавила, что США по-прежнему открыты «для уважительного и конструктивного диалога» с представителями власти РФ, хотя у Вашингтона и Москвы есть много глубоких разногласий. Трейси выразила надежду на то, что в новом году получится найти решения для «мирного будущего».

30 декабря российский президент Владимир Путин 30 декабря направил традиционные новогодние поздравления главам государств, в число которых не попал американский лидер Джо Байден и некоторые другие политики. В 2022 и 2023 годах лидер РФ также не поздравлял с Новым годом глав недружественных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Ранее Зеленский записал новогоднее обращение на фоне флага США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами