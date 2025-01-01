Посол США призвала налаживать связи между россиянами и американцами

Посол Трейси заявила об открытости США к диалогу с властями России

Американский посол в России Линн Трейси в видеообращении в соцсети X заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

По ее словам, между США и РФ есть «огромная потребность» в дипломатических усилиях.

«Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами», — сказала дипломат.

Она добавила, что США по-прежнему открыты «для уважительного и конструктивного диалога» с представителями власти РФ, хотя у Вашингтона и Москвы есть много глубоких разногласий. Трейси выразила надежду на то, что в новом году получится найти решения для «мирного будущего».

30 декабря российский президент Владимир Путин 30 декабря направил традиционные новогодние поздравления главам государств, в число которых не попал американский лидер Джо Байден и некоторые другие политики. В 2022 и 2023 годах лидер РФ также не поздравлял с Новым годом глав недружественных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Ранее Зеленский записал новогоднее обращение на фоне флага США.