В Совфеде оценили слова Трампа о риске для Украины стать частью России

Не стоит забывать о первопричинах украинского конфликта в моменты обсуждения сценариев урегулирования кризиса. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Таким образом он отреагировал на высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России.

«Все рассуждения и возможные оценки, и сценарии урегулирования кризиса на Украине не должны уходить от необходимости выкорчевывания первопричин существующих проблем», — заявил он.

По его словам, при непонимании истоков конфликта любое обсуждение «будет носить показной характер». Он добавил, что хорошо понимает проблемы, которые привели к конфликту на Украине. Карасин подчеркнул, что слова Трампа заслуживают внимания, но для их восприятия «важны детали».

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять».

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.