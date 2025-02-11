Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили слова Трампа о риске для Украины стать частью России

Сенатор Карасин призвал не забывать о первопричинах украинского конфликта
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Не стоит забывать о первопричинах украинского конфликта в моменты обсуждения сценариев урегулирования кризиса. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Таким образом он отреагировал на высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России.

«Все рассуждения и возможные оценки, и сценарии урегулирования кризиса на Украине не должны уходить от необходимости выкорчевывания первопричин существующих проблем», — заявил он.

По его словам, при непонимании истоков конфликта любое обсуждение «будет носить показной характер». Он добавил, что хорошо понимает проблемы, которые привели к конфликту на Украине. Карасин подчеркнул, что слова Трампа заслуживают внимания, но для их восприятия «важны детали».

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять».

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами