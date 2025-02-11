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Политолог объяснил, почему Трамп не приедет в Москву 9 мая

Политолог Светов: Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
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Carlos Barria/Reuters

Политолог Юрий Светов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что помимо председателя КНР Си Цзиньпина, в Москву на празднование Дня Победы может приехать американский лидер Дональд Трамп. Эксперт выразил уверенность, что президент США откажется от визита в Россию.

«Естественно, что Трамп не приедет. Это само собой разумеется. Именно потому, что для них факт приезда к нам означает признание роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. А они эту роль признавать не хотят», — отметил Светов.

По его мнению, Москве должно быть абсолютно все равно, приедет президент Соединенных Штатов, или нет.

Накануне Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве.

В конце января отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Трампа все еще есть возможность улучшить отношения с Россией, выразив признание роли СССР в борьбе с нацистской Германией.

По мнению офицера, лидер США должен предложить американским солдатам участвовать в параде 9 мая, чтобы продемонстрировать контраст с администрацией Джо Байдена, которая этому препятствовала.

Ранее Трамп поблагодарил Россию за «помощь» в победе над Гитлером.

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