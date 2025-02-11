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В Кремле подтвердили намерение РФ добиться признания геноцида народов СССР

Песков: память о победе и заслуженная кара для нацистов очень важны для России
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Maxim Shemetov/Reuters

Память о победе в Великой Отечественной войне и заслуженная кара для нацистов — это то, что очень важно для российского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости добиться признания геноцидом преступления нацистов в СССР в годы войны.

По его словам, следователям предстоит проделать огромную работу, она уже начата. Песков подчеркнул, что это очень важная работа, особенно в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Лавров на торжественном мероприятии по случаю Дня дипломатического работника заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений нацистов против мирного населения геноцидом народов СССР.

Дипломат подчеркнул, что «священным долгом» России «перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги» - сохранить историческую память о победе в Великой мировой войне, «бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории».

Ранее Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию.

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