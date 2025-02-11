В Кремле отреагировали на отказ Еревана от помощи Москвы в переговорах с Баку

Песков: Москва не против переговоров между Ереваном и Баку без посредников

Россия спокойно относится к тому, что Армения не хочет посредничества Москвы в переговорах между Ереваном и Баку, и приветствует самостоятельные усилия сторон по мирному диалогу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На разных уровнях из Еревана мы слышали заявления, что нет необходимости в посредниках, а Ереван и Баку сами продолжат диалог до финализации [мирного соглашения]. Мы будем приветствовать и самостоятельные усилия», — сказал представитель Кремля.

По его словам, главное для России — это стабилизация ситуации на территории Южного Кавказа и создание предсказуемой обстановки для дальнейшего сотрудничества государств на этой территории.

9 февраля посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам дипломата, Российская Федерация полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей.

10 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван вряд ли примет посреднические усилия России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее посол РФ исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС.