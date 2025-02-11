Армения вряд ли примет посредничество России в переговорах с Азербайджаном

Спикер Симонян: Армения вряд ли примет посредничество РФ в переговорах с Баку

Ереван вряд ли примет посреднические усилия России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Я думаю, это маловероятно», — отметил спикер.

Симонян добавил, что «прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний», не конкретизировав деталей.

9 февраля посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По словам дипломата, Российская Федерация полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 годах достигли лидеры трех стран, в том числе в выработке положений взаимоприемлемого и сбалансированного мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций.

7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Пашинян предложил Азербайджану начать «новую эру»‎ двусторонних отношений.