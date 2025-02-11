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В Азербайджане назвали необоснованными обвинения Пашиняна в подготовке атаки на Армению

Баку назвал необоснованным обвинение Пашиняна в подготовке нападения на Армению
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Shutterstock/esfera

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало необоснованными заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о подготовке Баку нападения на Армению. Комментарий официального представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Заявления премьер-министра Армении в его статье, опубликованной в «Арменпресс» 10 февраля 2025 года, о предполагаемой подготовке Азербайджаном нападения на Армению, о целях Общины Западного Азербайджана, а также многие другие необоснованные утверждения сделаны с целью исказить реальность и ввести в заблуждение мировое сообщество», — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что наращивание военного потенциала Арменией представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

На прошлой неделе Никол Пашинян предложил Баку начать отношения «с новой и чистой страницы»‎.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова дать согласие на роспуск минской группы ОБСЕ.

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