К уничтожению Украины привели действия американских политиков. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.

«Американские политики полностью уничтожили Украину. Они устроили эту войну, они ее развязали», — отметил он.

В результате «целое поколение было уничтожено», подчеркнул Карлсон и раскритиковал предложения о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

В начале февраля Карлсон в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал страну и прислуживает Западу. По словам Карлсона, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист обратил внимание на то, что Зеленский не является избранным президентом Украины, запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь.

Карлсон добавил, что Зеленский является диктатором. Также он высказал мнение, что поддержка Киева Соединенными Штатами наносит ущерб национальным интересам Вашингтона.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».