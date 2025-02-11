В России объяснили репост Трампом статьи Путина

Репост президентом США Дональдом Трампом статьи со словами его российского коллеги Владимира Путина является сигналом и посланием для Европейского союза. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Накануне американский лидер репостнул в своей социальной сети Truth Social ссылку на статью с заявлениями Путина о том, что Трамп в короткие сроки наведет порядок в отношениях с элитами Европы, которые «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

По мнению Рогова, этим постом Трамп «указал место» странам Евросоюза, а также дал четко понять, что теперь украинский конфликт и последующее восстановление республики должен будет оплачивать ЕС.

Речь идет о статье американского телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком «Путин заявил, что «Европа встанет у ноги хозяина» в то время как пошлины Трампа тревожат союзников». Канал процитировал слова Путина из интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Трамп заявил о желании Путина договориться о сделке по Украине.