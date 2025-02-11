Келлог заявил, что США всегда любят продавать оружие, потому что это укрепляет экономику

Специальный представитель президента США по Украине генерал Кит Келлог заявил журналистам, что «США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику. Существует множество вариантов. Сейчас в игре все». Его слова приводит Reuters.

Как пишет агентство, считается, что представители администрации рассматривают сделку по закупке оружия с Европой как потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддерживать Киев, не тратя деньги американских налогоплательщиков. Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа заплатит за американское оружие для Украины.

Также Reuters написало, что администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников закупать больше американского оружия для Украины — как они делали при администрации Байдена — перед возможными мирными переговорами с Москвой. Об этом агентство сообщило со ссылкой на двух человек, осведомленных в этом вопросе.

Келлог обсудит такой подход с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу. Если эта информация подтвердится, это может убедить украинских лидеров в том, что поток оружия продолжится, говорится в материале.

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.