Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам

Маск: США при Байдене требовали соблюдать инклюзивность в грантах на образование

Администрация бывшего президента США Джо Байдена требовала соблюдения правил политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) при получении исследовательских и образовательных грантов. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал сообщение телеканала Fox News о том, что администрация Байдена с 2021 по 2024 год одобрила 229 грантов школам и другим учебным учреждениям, которые соответствовали требованиям политики DEI. По данным телеканала, на эти гранты выделили минимум $1 млрд.

«Гораздо хуже, что каждый исследовательский и образовательный грант, полученный за последние четыре года, требовал DEI в той или иной форме», — написал он на своей странице в соцсети X.

В январе сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Ранее стало известно, что Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью.