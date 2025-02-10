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Российский философ предрек Европе консервативную революцию вслед за США

Дугин: Европа стоит на пороге консервативной революции
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geopolitika.ru

Европу вслед за США ждет консервативная революция. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

«Можно сказать, что мы стоим на пороге европейской консервативной революции. Первые ее представители начинают шевелиться, организовываться. Пока они третья партия в Европарламенте», — сказал философ.

Дугин добавил, что в настоящее время консерваторы имеют «огромную поддержку населения». При этом, по его словам, этот факт замалчивается. Политолог связывает это с тем, что правящие элиты Европы «жестко держат политические бразды». Философ отметил, что сейчас в Европе «поднимается» оппозиция, близкая по идеологии к президенту США Дональду Трампу.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что новая администрация США стремится в первую очередь разрешить внутренние вопросы, а их европейским партнерам Вашингтона нужно двигаться «со скоростью» Трампа. Он назвал большой ошибкой восприятие президента Штатов «несерьезно, но буквально».

Ранее в Германии назвали США «Трампсильванией».

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