В Крыму передали в суд уголовное дело о подготовке покушения на Аксенова

Прокуратура Крыма передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова

Прокуратура Крыма сообщила, что уголовное дело о подготовке покушения на главу региона Сергея Аксенова передано в суд. Заявление приводит РИА Новости.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Владимире Ананьеве, Владимире Боднаре и Оксане Шевченко. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд, там они будут рассмотрены по существу.

В феврале 2024 года ФСБ задержала группу из трех граждан РФ, которые готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма.

В августе 2024 года сообщалось, что жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики Сергея Аксенова. В июле глава Крыма Аксенов сообщил, что 10 задержанных за подготовку покушения ожидают приговоров.

Ранее Аксенов сообщил о смене руководства управления ФСБ в Крыму и Севастополе.